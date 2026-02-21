На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Унаслідок ворожого обстрілу на Одещині пошкоджена енергоінфраструктура, постраждали двоє людей

РФ атакувала ударними безпілотниками Одеський район.

наслідки російського удару по Одеському району
Фото: ДСНС Одещини

Уночі 21 лютого російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одеський район. Пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура. Є поранені. 

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одеському районі пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали двоє осіб. Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надали на місці.

"Через атаки ворога спалахнули та зазнали руйнувань щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автомобілей. В місті частково зруйнувано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії", – зазначає Кіпер.  

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. На місцях працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

