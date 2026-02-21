Унаслідок ворожого обстрілу на Одещині пошкоджена енергоінфраструктура, постраждали двоє людей

Уночі 21 лютого російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одеський район. Пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура. Є поранені.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одеському районі пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали двоє осіб. Одну людину госпіталізовано, ще одній допомогу надали на місці.

"Через атаки ворога спалахнули та зазнали руйнувань щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автомобілей. В місті частково зруйнувано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії", – зазначає Кіпер.

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. На місцях працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.