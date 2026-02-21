У кількох населених пунктах Харківщини пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та авто.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову та десяти населених пунктах області.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів.

У селі Безруки Дергачівської громади поранення отримала 70-річна жінка. У селі Середній Бурлук Великобурлуцької громади травмувалися двоє чоловіків віком 65 і 70 років. У селищі Куп’янськ-Вузловий постраждали 46-річний та 43-річний чоловіки.

Також у селі Середній Бурлук під час проведення евакуаційних заходів загинули двоє поліцейських підрозділу "Білі Янголи".

Через удари дронів у Харкові пошкоджено покрівлю та вибито вікна у двох багатоквартирних будинках і одному приватному домоволодінні.

У Богодухівському районі зазнав пошкоджень приватний будинок, у Куп’янському районі – приватні будинки, зерносховище та автомобіль. В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

Інформація щодо наслідків атак уточнюється.