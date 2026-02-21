Армія РФ здійснила близько 70 обстрілів по 21 населеному пункту області.

Упродовж доби російські окупанти здійснили до 70 ударів по населених пунктах Сумської області. Поранень зазнали п'ятеро цивільних, серед них – діти.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою травмована 87-річна жінка, постраждали 5-річна дівчинка та 17-річна дівчина.

У Краснопільській громаді через удар FPV-дроном в цивільний автомобіль постраждали 52-річний чоловік та 18-річна дівчина.

Загалом, протягом доби, з ранку 20 лютого до ранку 21 лютого 2026 року, російські війська здійснили до 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Унаслідок ворожих ударів у Середино-Будській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. У Сумській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, житлове приміщення, приватні легкові автомобілі;

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний автомобіль, у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

У Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людей.