На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині унаслідок російських ударів постраждали п'ятеро цивільних

Армія РФ здійснила близько 70 обстрілів по 21 населеному пункту області.

На Сумщині унаслідок російських ударів постраждали п'ятеро цивільних
наслідки ударів РФ по Сумах
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російські окупанти здійснили до 70 ударів по населених пунктах Сумської області. Поранень зазнали п'ятеро цивільних, серед них – діти.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою травмована 87-річна жінка, постраждали 5-річна дівчинка та 17-річна дівчина.

У Краснопільській громаді через удар FPV-дроном в цивільний автомобіль постраждали 52-річний чоловік та 18-річна дівчина.

Загалом, протягом доби, з ранку 20 лютого до ранку 21 лютого 2026 року, російські війська здійснили до 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Унаслідок ворожих ударів у Середино-Будській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. У Сумській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, житлове приміщення, приватні легкові автомобілі;

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний автомобіль, у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

У Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людей.

﻿
