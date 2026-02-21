Росіяни намагаються витіснити українських захисників з північної частини Мирнограда та околиць міста.

Росіяни безуспішно намагаються витіснити Сили оборони із позицій на півночі міста Мирноград та його околиць і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі". Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць", – ідеться у повідомленні.

Російські війська не змінюють підходів до ведення бойових дій, застосовуючи тактику малих груп.

Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує.

В центральній частині Мирнограда противник намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу щоб підсилити свою безпілотну компоненту.

"Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання", – додають у ДШВ.

На відео робота Таврійських десантників в н.п. Мирноград та на його околицях.