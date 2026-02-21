На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
7 Корпус: ворог намагається взяти позиції таврійських десантників у "кліщі" в північній частині Мирнограда

Росіяни намагаються витіснити українських захисників з північної частини Мирнограда та околиць міста.

7 Корпус: ворог намагається взяти позиції таврійських десантників у "кліщі" в північній частині Мирнограда
Українськй захисник, ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

Росіяни безуспішно намагаються витіснити Сили оборони із позицій на півночі міста Мирноград та його околиць і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі". Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць", – ідеться у повідомленні.

Російські війська не змінюють підходів до ведення бойових дій, застосовуючи тактику малих груп. 

Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує.

В центральній частині Мирнограда противник намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу щоб підсилити свою безпілотну компоненту.

"Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання", – додають у ДШВ.

На відео робота Таврійських десантників в н.п. Мирноград та на його околицях.

﻿
