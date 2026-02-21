На Запоріжжі через атаки РФ постраждали семеро цивільних

Минулої доби росіяни завдали 679 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак семеро людей поранені.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Комишувасі, Юліївці, Залізничному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Чарівному, Гіркому, Верхній Терсі, Любицькому та Копанях.
Також 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Велику Комишуватку, Зарічне, Трудове, Новомиколаївку, Кушугум, Новооленівку, Барвінівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Васинівку.
Ще 3 обстріли з РСЗВ ворог завдав по території Залізничного, Малих Щербаків та Новоданилівки.
289 артилерійських ударів завдані по території Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.
Внаслідок ворожих ударів семеро людей дістали поранення.
Надійшли 142 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
- Унаслідок ворожого авіаудару по Комишувасі Запорізького району поранені дві людини. Також ворожий дрон вдарив по Оріхову Пологівського району, поранень зазнав цивільний.