На Запоріжжі через атаки РФ постраждали семеро цивільних

Надійшли 142 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

289 артилерійських ударів завдані по території Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Ще 3 обстріли з РСЗВ ворог завдав по території Залізничного, Малих Щербаків та Новоданилівки.

Також 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Велику Комишуватку, Зарічне, Трудове, Новомиколаївку, Кушугум, Новооленівку, Барвінівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Васинівку.

Війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Комишувасі, Юліївці, Залізничному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Чарівному, Гіркому, Верхній Терсі, Любицькому та Копанях.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

