На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі через атаки РФ постраждали семеро цивільних

Пошкоджені будинки, авто та об'єкти інфраструктури.

На Запоріжжі через атаки РФ постраждали семеро цивільних
наслідки атаки по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Минулої доби росіяни завдали 679 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак семеро людей поранені.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Комишувасі, Юліївці, Залізничному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Чарівному, Гіркому, Верхній Терсі, Любицькому та Копанях.

Також 364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Велику Комишуватку, Зарічне, Трудове, Новомиколаївку, Кушугум, Новооленівку, Барвінівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Васинівку.

Ще 3 обстріли з РСЗВ ворог завдав по території Залізничного, Малих Щербаків та Новоданилівки.

289 артилерійських ударів завдані по території Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Внаслідок ворожих ударів семеро людей дістали поранення.

Надійшли 142 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

﻿
