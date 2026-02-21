Ворог вночі 21 лютого вкотре атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Ремонт пошкодженого обладнання потребуватиме тривалого часу.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – ідеться у повідомленні.