Ворог вночі 21 лютого вкотре атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Ремонт пошкодженого обладнання потребуватиме тривалого часу.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – ідеться у повідомленні.
- Раніше в ОВА повідомляли про масовану атаку РФ ударними дронами по Одеському району. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних, пошкоджені будинки.