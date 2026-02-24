Велика Британія оголосила про черговий пакет санкцій проти Росії

Велика Британія оголосила про черговий пакет санкцій проти РФ, який має на меті скоротити критично важливі доходи від нафти та ще більше послабити здатність Кремля вести війну.

Як зазначено у пресрелізі уряду Великої Британії, йдеться про майже 300 нових санкцій. Країна посилює тиск на ключові енергетичні доходи Росії, зокрема експорт нафти, а також на основних постачальників військового обладнання, яке підтримує воєнні зусилля.

Зазначається, що цей пакет є найбільшим з початку вторгнення у 2022 році.

Санкції спрямовані проти однієї з найбільших у світі компаній-операторів нафтопроводів – ПАТ "Транснефть", яка транспортує понад 80% російського нафтового експорту. Санкції мають більше ускладнити Кремлю пошук покупців для підсанкційної нафти.

Наразі міжнародні санкції вже позбавили Путіна понад 450 мільярдів доларів – еквівалента ще двох років фінансування війни. За останній рік економіка Росії стагнує, а її доходи стрімко скорочуються, зокрема нафтові – на найнижчому рівні з 2020 року. Щоб компенсувати втрати, Кремль був змушений підвищити податки для громадян, включно з ПДВ та податком на прибуток підприємств.

Нові заходи також спрямовані проти тіньової мережі нелегальної торгівлі нафтою. Під санкції потрапили 175 компаній у межах нафтової мережі "2Rivers", одного з найбільших операторів "тіньового флоту" у світі та значного трейдера російської нафти.

До нового пакета санкцій потрапили 48 нафтових танкерів.

Сьогоднішні дії також посилюють обмеження:

49 організацій та осіб, причетних до підтримки російської військової машини, включаючи міжнародних постачальників, які постачають життєво важливі товари, компоненти та технології для російських безпілотників та іншої зброї, що тероризує мирних українців.

3 компанії цивільної ядерної енергетики та 2 особи, причетні до спроб отримати контракти на нові російські ядерні установки за кордоном, що відкрило би додаткові потоки доходів від енергетики для компенсації різкого падіння доходів від нафти.

6 цілей у галузі зрідженого природного газу (ЗПГ), включаючи судна, торговців та російські термінали Портова та Висоцьк, відповідальні за експорт російського ЗПГ.

9 російських банків, які обробляють транскордонні платежі, життєво важливі для спроб Росії зберегти доступ до міжнародних ринків та допомогти фінансувати воєнні зусилля Кремля.

"Послання Кремлю та тим, хто намагається нажитися на цій незаконній торгівлі, чітке — російська нафта виключена з ринку", – зазначено у повідомленні.

Загалом Британія вже запровадила санкції проти понад 3000 осіб, компаній і суден у межах режиму санкцій щодо Росії.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іваетт Купер сьогодні перебуває у Києві, де вона також оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та реконструктивної підтримки для України.