Двоє мешканців Херсонщини загинули, і ще 14 поранені через агресію РФ

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули, ще 14 – дістали поранення. Ворог обстріляв 40 населених пунктів області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Біляївка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Інженерне, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Михайлівка, Милове, Молодіжне, Новодмитрівка, Новокаїри, Новорайськ, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Приозерне, Республіканець, Розлив, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томарине, Тягинка, Українка, Урожайне, Чарівне, Черешеньки, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникові вежі, адмінбудівлю, приватні автомобілі та карету "швидкої".Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

Прокудін нагадав, що при бажанні евакуюватися слід звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.