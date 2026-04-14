Росіяни кілька разів атакували Харків (оновлено)

Вранці 14 квітня російська армія вдарила по Харкову дронами. Безпілотник пошкодив балкон багатоквартирного будинку в Шевченківському районі, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.
У жінки 44 років зафіксували гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу.
"На місці події працюють усі екстрені служби", – сказав він.
Мер міста Ігор Терехов додав, що удар прийшовся на один з останніх поверхів, там зафіксовано невелике задимлення.
Згодом ворог завдав нових ударів по Київському району. Пошкодив два приватних будинки.