Росіяни кілька разів атакували Харків (оновлено)

Постраждала одна жінка – в неї гостра реакція на стрес.

Вранці 14 квітня російська армія вдарила по Харкову дронами. Безпілотник пошкодив балкон багатоквартирного будинку в Шевченківському районі, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

У жінки 44 років зафіксували гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу.

"На місці події працюють усі екстрені служби", – сказав він.

Мер міста Ігор Терехов додав, що удар прийшовся на один з останніх поверхів, там зафіксовано невелике задимлення.

Згодом ворог завдав нових ударів по Київському району. Пошкодив два приватних будинки.