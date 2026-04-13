Суспільство / Війна

У МЗС призначили посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

Ним став Дмитро Пономаренко.

посол з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти Дмитро Пономаренко
Фото: фейсбук-сторінка посла

У Міністерстві закордонних справ створили посаду посла з особливих доручень, який опікуватиметься питаннями військовополонених, незаконно утримуваних цивільних та осіб, що зникли безвісти за особливих обставин. 

Як повідомила пресслужба МЗС, нову посаду в Департаменті міжнародного права обійняв Дмитро Пономаренко.

Головним завданням нового посла стане координація зусиль МЗС для пошуку дієвих механізмів тиску на Росію. Пріоритетними напрямами роботи стануть запобігання катуванням українських полонених, забезпечення належного поводження з ними та прискорення процесів звільнення. 

Крім того, МЗС разом із Громадською радою при Координаційному штабі вже розробили план спільних дій на 2026 рік. Він включає систему адвокаційних заходів на міжнародній арені, аби мобілізувати світову спільноту для захисту прав військових та цивільних, які перебувають у російському полоні.

  • До призначення на цей пост Пономаренко мав значний досвід роботи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
  • Зокрема, з 2021 по 2025 рік він представляв інтереси України як посол у Кореї та за сумісництвом у Монголії. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies