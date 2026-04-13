У МЗС призначили посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

посол з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти Дмитро Пономаренко

У Міністерстві закордонних справ створили посаду посла з особливих доручень, який опікуватиметься питаннями військовополонених, незаконно утримуваних цивільних та осіб, що зникли безвісти за особливих обставин.

Як повідомила пресслужба МЗС, нову посаду в Департаменті міжнародного права обійняв Дмитро Пономаренко.

Головним завданням нового посла стане координація зусиль МЗС для пошуку дієвих механізмів тиску на Росію. Пріоритетними напрямами роботи стануть запобігання катуванням українських полонених, забезпечення належного поводження з ними та прискорення процесів звільнення.

Крім того, МЗС разом із Громадською радою при Координаційному штабі вже розробили план спільних дій на 2026 рік. Він включає систему адвокаційних заходів на міжнародній арені, аби мобілізувати світову спільноту для захисту прав військових та цивільних, які перебувають у російському полоні.