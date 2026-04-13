Головне за понеділок, 13 квітня: понад 100 боєзіткнень, атака на приміський потяг, удар по багатоповерхівці в Краматорську

Бойові дії на Донеччині, 104 бойові зіткнення, ворожі обстріли, блокада Штатами портів Ірану. Яким запам’ятається 1510-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 квітня відбулося 104 бойові зіткнення.

Найбільше ворожих штурмів було на Покровському та Костянтинівському напрямках.

"Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою. Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", – інформує 14 армійський корпус Збройних сил України.

Українські військові контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Військові закликають орієнтуватися на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації.

На Сумщині внаслідок влучання ворожого дрона загинув чоловік.

Окупанти вдарили безпілотником по автівці.

У Краматорську ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Унаслідок удару осколкових поранень зазнала 88-річна жінка, повідомила Національна поліція України.

13 квітня російський "шахед" вдарив по багатоповерхівці у Краматорську. "Момент атаки побачив екіпаж медеваку бригади "Хижак". Вони першими рушили до епіцентру вибуху", – зазначають у поліції.

На дев’ятому поверсі бійці знайшли поранену 88-річну жінку. Постраждалій надали допомогу на місці та передали медикам швидкої.

Сьогодні, 13 квітня, росіяни атакували потяг в Дніпропетровській області.

«Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося», – написала у телеграмі пресслужба Укрзалізниці. Там розповіли, що сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів.

Приміський поїзд зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали всіх пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива. Після цього ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда.

Ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок повної морської блокади портів Ірану та готовність знищувати судна, які наближатимуться до іранських портів під час запровадження обмежень.

Лідер США зазначив, що хоч США знищили майже весь іранський флот, цілими залишилися деякі "швидкохідні ударні кораблі".

