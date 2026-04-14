Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ГоловнаСуспільствоВійна

​Російські війська вчора втратили 820 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 312 960 солдатів.

Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 820 окупантів, 2 російські танки, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійські системи та 4 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб 
  • танків – 11 863 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 389 (+3) од.
  • артилерійських систем – 39 953 (+38) од.
  • РСЗВ – 1 732 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 346 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 300 (+201) од.
  • спеціальна техніка – 4 123 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

