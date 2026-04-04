Росіяни поранили мешканця Херсона, який йшов вулицею

Близько 17:20 росіяни обстріляли центральну частину Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік, який йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.