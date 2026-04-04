Росіяни поранили мешканця Херсона, який йшов вулицею

Близько 17:20 росіяни обстріляли центральну частину Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік, який йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Російські окупанти вдарили сьогодні по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Унаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали травми.
- Окремо стало відомо про загиблу і двох поранених мешканок міста, також у Корабельному районі.