ГоловнаСуспільствоВійна

Росія 50 разів атакувала Дніпровщину, є 5 загиблих і 28 поранених

Пошкоджені понад три десятки торговельних павільйонів, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, авто.

Росія 50 разів атакувала Дніпропетровську область

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Дніпропетровської області загинули 5 людей і 28 – дістали поранень. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Олександр Ганжа.

Понад 50 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджені понад три десятки торговельних павільйонів, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, авто.

Через удари росіян по нікопольському ринку постраждали 27 людей. Через іншу атаку поранень дістав ще один чоловік – 42 років. Він на амбулаторному лікуванні.

У Миколаївській громаді Синельниківського району горіла оселя. 

У Грушівській громаді, що на Криворіжжі, понівечений приватний будинок.

