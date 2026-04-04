4 квітня російські війська атакували безпілотником центр Чорноморська. Внаслідок удару виникла пожежа в житловому будинку.
Про це у Telegram повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, загоряння сталося у двоповерховому житловому будинку, а також зайнявся дах прибудови. Вогонь частково пошкодив другий поверх будівлі.
Через атаку 72-річний чоловік та 77-жінка зазнали гострої реакції на стрес, допомогу постраждалим надано на місці.
Також зафіксовано пошкодження фасадів та скління прилеглих будинків та розташованих в них магазинів.
На місці подій працюють комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.