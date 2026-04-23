Міністр ВМС США Джон Фелан йде у відставку. Дональд Трамп висунув його кандидатуру , як спонсора передвиборчої кампанії та бізнесмена з Уолл-стріт, перед своєю другою інавгурацією.

Про це пише Bloomberg.

Раптовий відхід Фелана відбувається на тлі того, як ВМС допомагають контролювати блокаду Ормузької протоки, одну з найбільших операцій ВМС США за останні десятиліття.

Фелан також допомагав контролювати масштабну модернізацію серед американських суднобудівників.

Він є не першим високопосадовцем, який залишив Пентагон з початку війни в Ірані. Раніше цього місяця міністр оборони Піт Хегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа піти у відставку.