Міністр ВМС США Джон Фелан йде у відставку. Дональд Трамп висунув його кандидатуру , як спонсора передвиборчої кампанії та бізнесмена з Уолл-стріт, перед своєю другою інавгурацією.
Про це пише Bloomberg.
Раптовий відхід Фелана відбувається на тлі того, як ВМС допомагають контролювати блокаду Ормузької протоки, одну з найбільших операцій ВМС США за останні десятиліття.
Фелан також допомагав контролювати масштабну модернізацію серед американських суднобудівників.
Він є не першим високопосадовцем, який залишив Пентагон з початку війни в Ірані. Раніше цього місяця міністр оборони Піт Хегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа піти у відставку.
