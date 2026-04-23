​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Міністр ВМС США Джон Фелан йде у відставку

Це вже другий високопосадовець, який залишив Пентагон з початку війни в Ірані.

Джон Фелан
Фото: Суспільне

Міністр ВМС США Джон Фелан йде у відставку. Дональд Трамп висунув його кандидатуру , як спонсора передвиборчої кампанії та бізнесмена з Уолл-стріт, перед своєю другою інавгурацією.

Про це пише Bloomberg.

Раптовий відхід Фелана відбувається на тлі того, як ВМС допомагають контролювати блокаду Ормузької протоки, одну з найбільших операцій ВМС США за останні десятиліття. 

Фелан також допомагав контролювати масштабну модернізацію серед американських суднобудівників.

Він є не першим високопосадовцем, який залишив Пентагон з початку війни в Ірані. Раніше цього місяця міністр оборони Піт Хегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа піти у відставку.

  • Керівник Мінфіну США пояснив, чому Штати послабили санкції проти Росії. За словами Бессента, про це просили понад 10 держав, які є найбільш вразливими через зростання цін на енергоносії.
﻿
