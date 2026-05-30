Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Суспільство / Війна

Ворог за добу завдав понад 910 ударів по населених пунктах Запоріжжя

Під обстрілами опинилися 40 населених пунктів області.

наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження будинків.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 21 авіаційний удар по Малокатеринівці, Річному, Григорівці, Любицькому, Оріхову, Омельнику, Чарівному, Долинці, Червоному Яру, Тимошівці, Гіркому, Новоселівці, Копанях, Сонячному, Єгорівці та Червоній Криниці.

639 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя. 

251 артилерійський удар прийшовся по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Надійшло 96 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

