Ворог за добу завдав понад 910 ударів по населених пунктах Запоріжжя

Надійшло 96 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

251 артилерійський удар прийшовся по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Війська рф здійснили 21 авіаційний удар по Малокатеринівці, Річному, Григорівці, Любицькому, Оріхову, Омельнику, Чарівному, Долинці, Червоному Яру, Тимошівці, Гіркому, Новоселівці, Копанях, Сонячному, Єгорівці та Червоній Криниці.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російські окупанти завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження будинків.

