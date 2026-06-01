Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаки РФ на Дніпропетровщині двоє цивільних поранені

Ворог понад 40 разів обстріляв чотири райони області.

наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і скинув авіабомбу. Двоє людей поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Пошкоджені заклад освіти, дитячий садок, багатоквартирний будинок, приватні оселі й автівки. 

На Криворіжжі під ударом була Апостолівська громада. Понівечений приватний будинок. Постраждала 85-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській та Покровській громадах. Поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. 

У Самарівському районі ворог бив по Магдалинівській громаді. Пошкоджене агропідприємство.

