Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Юсов: Росія витрачає величезні ресурси на когнітивну війну проти України

Путінська Росія намагається відновити всі позиції, які свого часу мав Радянський Союз.

Андрій Юсов
Фото: ГУР МО

Росія використовує всі інструменти — медіа, церкву, культуру та спорт — для поширення пропаганди по всьому світу, зокрема на Глобальному Півдні. 

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на форумі «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

За його словами, Путінська Росія намагається відновити всі позиції, які свого часу мав Радянський Союз, і поширювати їх далі.

«Коли ми говоримо про інформаційну складову чи про дипломатів, щоб не було ілюзій, мова йде про спецоперації ворожих спецслужб проти України та всього вільного світу», — сказав Юсов.

Він зазначив, що ворог не шкодує ресурсів на ведення когнітивної та інформаційної війни і дискредитацію України у світі.

«Це також додатковий фронт і додатковий напрямок війни для нас — дуже важливий», — підсумував представник ГУР.

