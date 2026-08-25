Російські війська атакували Чернігів. У місті пролунали вибухи.

Один із ворожих безпілотників влучив в об’єкт критичної інфраструктури на території міста. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Наразі невідомо, які руйнування внаслідок атаки. Інформація про постраждалих відсутня. Наслідки обстрілу об’єкту критичної інфраструктури наразі уточнюються.

Вчора близько 22:00 чернігівська влада повідомила про падіння російського дрона на території регіонального ландшафтного парку "Ялівщина".Інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок цього інциденту тоді не надходило.

Після 23:00 ще один безпілотник упав на східній околиці Чернігова. Внаслідок падіння загорілася суха трава. Повідомлень про потерпілих також не було.