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Нацполіція викрила ще п’ять “ухилянтських” схем, серед підозрюваних доценти і члени ВЛК

Вартість “послуг” становила від 55 000 гривень до 7 000 доларів. 

Нацполіція викрила ще п’ять “ухилянтських” схем, серед підозрюваних доценти і члени ВЛК
П’ятьом учасникам схем повідомлено про підозру

Національна поліція заблокувала ще п’ять корупційних схем з ухилення від мобілізації, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Йдеться про зарахування чоловіків до навчальних закладів, оформлення групи інвалідності, а також зняття з розшуку з подальшим непризовом на військову службу. 

Вартість “послуг” становила від 55 000 гривень до 7 000 доларів. 

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Серед фігурантів, яких викрили оперативники ДСР та слідчі поліції – доценти кафедр, члени ВЛК, військовослужбовці та цивільні особи.

У Волинській області поліцейські викрили двох доцентів закладів освіти. За зарахування чоловіка на денну форму навчання до фахового коледжу доцент кафедри – депутат міської ради – вимагав 55 000 гривень. 

Його колега з університету просив 3 000 доларів. За ці кошти він також мав домовитися із представниками підконтрольного коледжу про зарахування особи. Це давало змогу «студентам» отримати відстрочку від мобілізації на три роки.

У Тернопільській області викрили члена ВЛК при РТЦК та СП, члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та військовослужбовця. 

Вони обіцяли допомогти з оформленням медичних документів для встановлення групи інвалідності та звільнення від військової служби. Член ВЛК просив за свої послуги 5 000 доларів, а військовослужбовець 7 000 доларів.

У Рівненській області поліцейські задокументували схему, до якої причетний місцевий мешканець. Він мав владнати питання у ТЦК та СП щодо зняття особи з розшуку з подальшим непризовом на військову службу. Вартість такої “послуги” становила 6 000 доларів.

П’ятьом учасникам схем повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

  • На Волині правоохоронці викрили чоловіка, який, за даними слідства, організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За свої послуги він брав від $3 тисяч до понад $10 тисяч із людини.
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