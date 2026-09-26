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Росія атакувала Одесу та область: пошкоджено інфраструктуру (оновлено)

Попередньо, є постраждалі

Росія атакувала Одесу та область: пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару постраждала інфраструктура міста.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, наразі деталі атаки та її наслідки з'ясовують. Згодом Лисак уточнив, що є інформація про 2 постраждалих.

Тим часом, під ворожий удар потрапив не лише обласний центр, а й Одещина. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок масованої атаки постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували.

В області пошкоджені два приватні житлові будинки, виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки.

  • 24 вересня Одеса теж потрапила під ворожий удар. У Київському районі було пошкоджено 17 приватних будинків. У них вибиті вікна, потрощені дахи та двері.
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