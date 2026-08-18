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“Добробут” разом з партнерами визначили 20 медиків-ветеранів для безоплатного професійного навчання Партнерський матеріал

Наприкінці липня в “Добробуті” вже вдруге стартував новий набір на безоплатне навчання медиків-ветеранів та ветеранок в межах проєкту “Медосвіта для героїв”. Після розгляду заявок експертна комісія обрала 20 учасників та учасниць, які пройдуть фахове навчання в “Академії Добробут”.

“Добробут” разом з партнерами визначили 20 медиків-ветеранів для безоплатного професійного навчання
Фото: ММ Добробут

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Veteran Hub. Медіапартнер — УП.Життя.

Загалом цього року заявки на участь у проєкті подали 46 ветеранів і ветеранок. Серед них — лікарі, фельдшери, медсестри та медбрати, які працювали або продовжують працювати на стабілізаційних пунктах, у мобільних госпіталях і бригадах медичної евакуації. 

Найбільш популярним серед кандидатів напрямом навчання стала ультразвукова діагностика. У своїх мотиваційних листах учасники пояснюють цей вибір специфікою фронтової медицини: військовому лікарю часто доводиться поєднувати кілька спеціалізацій одночасно, і навички УЗД дозволяють швидше приймати рішення на місці надання допомоги.  Серед інших пріоритетних напрямів — організація та управління охороною здоров'я, фізична та реабілітаційна медицина. 

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За даними анкет, кожен п'ятий учасник чи учасниця відбору наразі не має змоги практикувати за фахом. Ті ж, хто залишається в медицині, роблять це переважно в умовах військової служби — приймають пацієнтів у госпіталях, у амбулаторіях медичних рот, у медичних підрозділах військових частин.

У своїх мотиваційних листах ветерани та ветеранки відверто говорять про побоювання, що доведеться "наздоганяти" колег, які увесь цей час залишалися в професії, а також про професійне вигорання й тривогу перед поверненням у цивільну практику. Найдовша перерва в цивільній медичній діяльності серед учасників — 5 років.

«Повномасштабна війна переформатувала українську медицину, і медики-ветерани сьогодні є носіями унікального практичного досвіду. Водночас ми бачимо з анкет учасників, як через тривалу службу багато хто боїться не встигнути за цивільною практикою. Наша відповідальність як великої медичної мережі — допомогти колегам подолати цей бар'єр, відновити професійну впевненість та дати можливості розвитку. Ми просто не можемо дозволити собі втратити таких фахівців», — зазначила головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.

«Обирати учасників програми вдруге було не легше, ніж торік. Кожен із кандидатів має сильну історію і потенціал реалізувати себе в цивільній медицині. Для нас було б честю підтримати кожного. Але цього року серед заявників були ветерани, які пройшли полон і пережили поранення, тому передусім ми прагнули підтримати саме їх. Для нас цей проєкт — можливість бути поруч із людьми, які дуже багато віддали, захищаючи країну, і допомогти їм повернутися до професії та будувати новий етап свого життя», — ділиться ректорка “Академії Добробут” Нана Войтенко.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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