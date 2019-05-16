Президентство Зеленского: начнем в понедельник

Верховная Рада Украины почти через месяц после президентских выборов все-таки назначила дату инаугурации для Владимира Зеленского. Он вступит в должность в ближайший понедельник, 20 мая. Сам избранный президент просил парламентариев проголосовать за 19 мая. Все решилось, как обычно, буквально накануне поздно вечером в Администрации президента, где пока еще работает Петр Порошенко. О всех подробностях, – в репортаже LB.ua.

Наручники для спикера и яркий старт

13 мая, в понедельник, народные депутаты после продолжительных майских и пасхальных праздников наконец собрались на согласительном совете, где определяется повестка дня на текущую неделю. Спикер Андрей Парубий призывал начать работу с рассмотрения проектов постановлений об отмене Закона о функционировании государственного языка, которые зарегистрировали депутаты «Оппоблока». Чтобы по-быстрому их провалить уже во вторник для подписания текста закона в стенах Рады, как и произошло в итоге.

Фото: Макс Требухов

Не обошлось без уже традиционного перформанса в исполнении внефракционного нардепа Виталия Куприя (который ещё после первого тура выборов объявил о создании объединения «За нового президента Зеленского», – А.С.). Правда, на сей раз Куприй выступал не сам, а в дуэте с не так давно освобожденной из-под стражи Надеждой Савченко.

Куприй в ходе вступительного слова Парубия пытался прервать его, требуя включить в повестку вопрос об инаугурации 19 мая, как того и просил Зеленский на консультациях спикера и глав фракций.

А Савченко на «бэк-вокале» достаточно громко требовала «дать президенту работать как можно быстрее». Кульминацией происходящего стала попытка Куприя вручить спикеру железные наручники. Как символ того, что ожидает эту пока ещё власть, объяснил позже сам Куприй.

На выходку спикер отреагировал жёстко. Перейдя на повышенные тона, он потребовал от депутатов покинуть согласительный совет, заявив, что «люди из так называемого межфракционного объединения «За Зеленского» сегодня дискредитируют себя, дискредитируют работу парламента, дискредитируют самого Зеленского». «Мне жаль, что такие люди сегодня есть в парламенте», – резюмировал Парубий.

Он также напомнил, что в парламенте на тот момент было зарегистрировано 5 проектов постановлений о дате инаугурации. Один проект постановления был отозван в воскресенье.

«Поэтому мы рассмотрим все постановления, и я уверен, что это будет один из ключевых вопросов на этой неделе», – призывал Парубий не спекулировать на этой теме.

Показательно, что в ходе выступлений глав фракций мнения разделились. Так, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко ратовала инаугурацию 19 мая. Солидарен с ней был и Олег Березюк из «Самопомощи». Олег Ляшко, глава Радикальной партии, демонстрировал искусство политической дипломатии, напоминая о невозможности присяги 19 мая в День памяти жертв политических политических репрессий, но одновременно предлагал «дать возможность работать новому президенту как можно быстрее».

Фото: Макс Требухов

В БПП заявили о готовности поддержать любую дату, чтобы «цивилизованно передать власть». Однако в «Народном фронте» стояли на своём. Глава фракции Максим Бурбак выступал категорически против 19 мая, мотивируя это траурным днём для всей страны.

Правда, в кулуарах истинную причину такого резкого неприятия 19 числа депутаты объясняли тем, что именно 27 мая истекает срок, когда новоизбранный президент может распустить Раду на основании решения суда об отсутствии коалиции. Якобы именно потому депутаты «Народного фронта» Андрей Тетерук и Юрий Береза зарегистрировали проект постановления об инаугурации 28 мая. Отметим, что именно на этой дате «фронтовики» стояли буквально до последнего, но резко поменяли позицию буквально перед самим голосованием.

Фото: Макс Требухов

Вечером обе фракции провели заседания. Как рассказал источник LB.ua в БПП, «настроения были оптимистичные».

«Мы готовы к любой дате и к роспуску парламента. К досрочным выборам как можно быстрее, пока ещё штабы «тёплые» и есть хороший задел на парламентские», – рассказывал один из членов фракции.

В «Народном фронте» наоборот, как утверждают источники LB.ua, только министр внутренних дел Арсен Аваков (который не скрывает своей симпатии к избранному президенту) был в добром настроении. «Остальные же исходят из того, что с нашими максимум 2% мы не попадаем в новую Раду и что-то нужно решать», – утверждал собеседник LB.ua в «НФ», близкий к главе МВД.

На утро вторника ситуация становилась все больше наэлектризованной.

Комитет и встреча у Порошенко

В ходе утреннего заседания 14 мая спикер Парубий поручил профильному Комитету Рады по вопросам регламента и депутатской этике рассмотреть все зарегистрированные проекты постановлений о дате инаугурации, чтобы парламент смог их заслушать в зале.

В кулуарах Рады и.о. главы комитета Павел Пинзеник, представляющий «НФ», в общении с LB.ua недоумевал. Он напомнил, что во всех созывах Рады, когда решался вопрос присяги нового главы государства, этот вопрос был закреплён за Комитетом по государственному строительству. «Это прерогатива Комитета по вопросам правосудия Руслана Князевича, но по каким-то непонятным для меня причинам, эти постановления расписали на меня», – сетовал явно недовольный Пинзеник.

По словам нардепа, если строго соблюдать букву закона, сам процесс мог затянуться на две недели. Ведь по регламенту депутаты имеют право регистрировать свои проекты постановлений в течении двух недель с даты первой регистрации. Но Пинзеник признался, что не хочет становиться «козлом отпущения», на которого повесят вину за затягивание с датой инаугурации. Поэтому комитет решил собраться в среду, 15 мая после обеда для рассмотрения семи зарегистрированных проектов постановлений с разными датами: на 17, 19, 26 и 28 мая.

После часового обсуждения всех постановлений члены комитета рекомендовали своим решением Верховной Раде на заседании в четверг рассмотреть все проекты постановлений и определиться голосованием.

Фото: Анна Стешенко

Тогда же источники LB.ua прогнозировали, что Рада не поддержит ни один из проектов постановлений. После чего, как предусматривает законодательство, спикер Парубий единолично подпишет постановление о назначении инаугурации на 28 мая, чтобы упредить роспуск парламента.

Но, как оказалось, на утро четверга политический расклад резко поменялся. И причиной этого стало вечернее совещание в Администрации президента, где были не только представители БПП, но и Арсений Яценюк от «Народного фронта», который в итоге смог убедить своих соратников в необходимости голосования за 20 мая.

«Мы давно понимали, а теперь убедили и «Народный фронт», что он (Владимир Зеленский, – А.С.) распустит парламент если не до 27 мая, то до 16 июня (о сценариях и основаниях роспуска LB.ua уже писал, – А.С.). Поэтому тянуть нет смысла. Яценюк тоже настроен на парламентские. Вопрос только, с кем из нас пойдёт Гройсман – с БПП или с нами. Другого не дано», – утверждает источник из «НФ».

Час Ч

В четверг утром в Раде был полный аншлаг, ярко и жарко. И не только по причине Дня вышиванки, когда основная часть депутатов пришла в парламент в национальных нарядах. Все ожидали рассмотрения постановлений о дате приведения к присяге нового президента.

Фото: Макс Требухов

Первым выступал внефракционный нардеп Сергей Мищенко, который представил свой проект постановления о назначении инаугурации Зеленского на 19 мая в 11-00.

«Это тест на зрелость парламента, ведь инаугурации ждут миллионы украинцев... 19 число – День памяти жертв политических репрессий и поэтому именно в этот день символично привести президента к присяге», – говорил он.

Вторым проект постановления представил внефракционный Виктор Балога, отметивший, что также предлагает провести инаугурацию в ближайшее воскресенье, 19 числа.

Далее депутат Виталий Куприй также зачитал два своих проекта о приведении к присяге 20 и 26 мая.

Следующим слово взял депутат Сергей Каплин, который зачитал свой проект постановления о проведении инаугурации в два этапа: 19 мая – в Раде и 3 июня на стадионе НСК «Олимпийский» или во «Дворце Украина». Также он призвал нового президента сразу же после этого распустить эту Верховную Раду.

После того как Каплин сел на место в сессионном зале, нардеп Михаил Бондар бросил в него петлей из грубой веревки. Хотя, как позже оказалась, изначально эту веревку принёс все тот же Куприй. Каплин такой выходки коллеги по парламенту явно не ожидал, нервно сбросил с себя петлю на пол.

Фото: Макс Требухов

Следующим эстафету продолжил парламентарий Владимир Куренной из БПП, предлагая провести инаугурацию уже завтра, 17 мая.

Последний проект постановления от «Народного фронта», предусматривающий принятие президентом присяги 28 мая, представил Андрей Тетерук.

После этого начались выступления от фракций. Глава Радикальной партии Олег Ляшко подчеркнул, что «19 число – день, когда в каждом телевизоре висит траурная ленточка, это очень плохой знак для нового президента».

Далее по регламенту, выступал Вадим Новинский от «Оппоблока», заявивший, что его фракция будет голосовать за все постановления.

От группы «Возрождение» выступил депутат Валерий Писаренко, подчеркнувший о том, что члены этой депутатской группы поддержат голосами проект постановления об инаугурации «в самое ближайшее время, 19 мая».

Фото: Макс Требухов

Глава «Самопомощи» Олег Березюк, выступая с трибуны, также заверил, что его фракция «будет голосовать за 19 число».

Замглавы фракции «Батькивщины» Иван Крулько просил парламент объединиться и не вставлять палки в колёса новому президенту. «Наша лидер Юлия Тимошенко четко сказала: чем быстрее будет инаугурация, тем лучше для страны... Мы будем голосовать за 19 число, но если эта дата не пройдёт, то мы поддержим постановление о любой другой ближайшей дате», – утверждал он.

Фото: Макс Требухов

И тут фракция «Народный фронт», которая ранее жёстко требовала проведения инаугурации 28 мая, поменяла позицию. «Проводить инаугурацию в день траура нельзя... Но мы также готовы голосовать за 20 мая, чтобы объединить зал», – заявил глава фракции Максим Бурбак.

От фракции БПП выступила депутат Оксана Билозир. «19 мая со всей Украины приедут массово все украинцы, которые будут чтить память всех расстрелянных и репрессированных... Имейте бога в сердце, не нажимайте кнопки за 19 число», – патетично убеждала она коллег.

Заключительное слово предоставили самому старшему народному депутату и бывшему политзаключенному Юрию Шухевичу, который также попросил не глумиться над памятью репрессированных... «Это идеологический реванш, это недопустимо», – говорил он, а депутаты, стоя ему аплодировали.

Фото: Макс Требухов

Далее наступил долгожданный момент голосования.

Первое постановление Мищенко о 19 мая поддержали только 207 депутатов при минимально необходимых 226. В зале были слышны унылые возгласы. Аналогично второй проект Балоги тоже о 19 мая поддержали только 158 депутатов. Третьим и объединяющим максимально зал стало постановление Куприя о 20 мая, которое поддержало конституционное большинство – 315 голосов, конституционное большинство. Зал взорвался аплодисментами, а глава Рады дал поручение безотлагательно начать подготовку к присяге нового президента.

Фото: Макс Требухов

После голосования спикер Зе-команды Дмитрий Разумков назвал эту дату неудобной для киевлян – мол, создаст в рабочий понедельник дополнительные автомобильные пробки. В кулуарах же Рады в это время обсуждали не столько организационные вопросы, сколько новые политические расклады по сути. А именно: анализировали голосования за инаугурацию 19 мая, как просил Зеленский.

Показательно, что за первое постановление Мищенко о 19 мая нажали кнопки 207 нардепов из ББП, «Оппоблока», «Батькивщины», «Самопомощи», групп «Возрождение» и «Воля народа».

Фото: Макс Требухов

Для результативного принятия решения не хватило всего лишь 19 голосов. И этот факт может означать, что в случае, если парламент таки продолжит свою работу, найти минимально необходимые 226 голосов для принятия решений команде нового президента будет не так уж и сложно.

Показательно, что именно 51 голос из дали нардепы из фракции Порошенко. А это более трети фракции. «Позеленела», как и ожидалось, группа УДАРа, так называемые «еврооптимисты» и часть мажоритарщиков.

«Так что, не факт, что новый президент сразу пойдёт на роспуск этой Рады. Может, для начала поработает», – обнадеживал себя напоследок один из депутатов БПП.