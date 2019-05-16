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Полиция применила слезоточивый газ против владельца "евробляхи", наехавшего на полицейского

Мужчина угрожал вскрыть себе вены.

Полиция применила слезоточивый газ против владельца "евробляхи", наехавшего на полицейского
Фото: Авто Евро Сила

Полиция задержала активиста объединения собственников автомобилей на еврономерах "Авто Евро Сила" за наезд на полицейского в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Сегодня днем участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из активистов наехал на полицейского.

На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую.

Во время задержания водитель, виновный в наезде, угрожал порезать себе вены ножом, поэтому полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Правоохранители доставили его в Печерское управления полиции.

Напомним, вчера и сегодня владельцы автомобилей с европейской регистрацией митингуют под Верховной Радой, требуя продлить льготный период растаможивания авто, а также отмены акциза на ввоз подержанных "евроблях".

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