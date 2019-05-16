Изучение раннего программирования в школах сделает детей успешными и конкурентоспособными, - Юрий Чубатюк

Существующий на сегодняшний день предмет информатики не позволяет сформировать у школьников ключевые навыки и компетенции для построения удачной карьеры и экономики страны.

Цифровая грамотность, знание основ программирования и навыки работы с ИКТ являются ключевыми компетенциями, необходимыми для будущего успешного трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда каждого ребенка, независимо от выбранной профессии. Кроме того, внедрение раннего программирования в школах в рамках обязательного изучения позволяет вырастить не только программистов или узкоспециализированных специалистов по информационно-компьютерным технологиям, но и сформировать качественно новое поколение всесторонне развитых прогрессивных специалистов каждой сферы деятельности.

Об этом заявил президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк в ходе круглого стола, посвященного теме раннего программирования в образовании, который состоялся в четверг в Институте Горшенина.

«Мы сегодня говорим не о том, что детям нужно что-то навязывать, аргументируя это глобальной пользой. Мы говорим о предмете, в который дети, по сути, уже и так фактически вовлечены с ранних лет благодаря тому, что живут мире инноваций и современных гаджетов. Они к этому готовы. Им лишь нужно создать условия, в которых они смогут усиливать свои знания и навыки системно, в рамках обучения в школе, так как это делают многие страны мира», - сказал Юрий Чубатюк.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день раннее программирование уже внедрили в свои учебные программы 15 стран ЕС, и еще 7 находятся на этапе интеграции. Кроме того, данный предмет является обязательным для изучения, начиная с начальных классов, в школах США, Канады, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Индии и Израиля.

«Это говорит не просто о тенденции, а о том, что мир понимает ценность перспектив, которые дает как непосредственно детям, так и государству изучение данного предмета с раннего возраста. По сути, мы говорим о повышении качества всего человеческого капитала, а это один из базовых факторов роста экономики и благополучия социума», - уверен эксперт.

Юрий Чубатюк также подчеркнул, что программирование – не просто банальное обучение тому, как ровно сидеть за компьютером и писать код. Это уже наработанные, огромные кластеры знаний, которые через интерактив мотивируют детей развивать лучшие свои качества и формировать потенциал уникальных полезных свойств и умений.

Вводить раннее программирование в украинских школах эксперт предлагает в рамках существующего предмета информатики, так как его содержание не соответствует ни современным тенденциям и требованиям рынка труда, ни пожеланиям родителей, ни интересам и нуждам самих детей.

«Согласно отчетам ведущих международных аналитических агентств, уже через 5-10 лет рынок профессий не сможет даже на половину заполнить рабочие места, требующие хотя бы базовых навыков программирования и работы с ИКТ. Украина, в частности, должна думать, как решать эту проблему сегодня», - подытожил президент группы компаний EVEREST.