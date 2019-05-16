На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
ГлавнаяОбществоОбразование

Изучение раннего программирования в школах сделает детей успешными и конкурентоспособными, - Юрий Чубатюк

Существующий на сегодняшний день предмет информатики не позволяет сформировать у школьников ключевые навыки и компетенции для построения удачной карьеры и экономики страны.

Изучение раннего программирования в школах сделает детей успешными и конкурентоспособными, - Юрий Чубатюк
Юрий Чубатюк
Фото: Макс Левин

Цифровая грамотность, знание основ программирования и навыки работы с ИКТ являются ключевыми компетенциями, необходимыми для будущего успешного трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда каждого ребенка, независимо от выбранной профессии. Кроме того, внедрение раннего программирования в школах в рамках обязательного изучения позволяет вырастить не только программистов или узкоспециализированных специалистов по информационно-компьютерным технологиям, но и сформировать качественно новое поколение всесторонне развитых прогрессивных специалистов каждой сферы деятельности.

Об этом заявил президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк в ходе круглого стола, посвященного теме раннего программирования в образовании, который состоялся в четверг в Институте Горшенина.

«Мы сегодня говорим не о том, что детям нужно что-то навязывать, аргументируя это глобальной пользой. Мы говорим о предмете, в который дети, по сути, уже и так фактически вовлечены с ранних лет благодаря тому, что живут мире инноваций и современных гаджетов. Они к этому готовы. Им лишь нужно создать условия, в которых они смогут усиливать свои знания и навыки системно, в рамках обучения в школе, так как это делают многие страны мира», - сказал Юрий Чубатюк.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день раннее программирование уже внедрили в свои учебные программы 15 стран ЕС, и еще 7 находятся на этапе интеграции. Кроме того, данный предмет является обязательным для изучения, начиная с начальных классов, в школах США, Канады, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Индии и Израиля.

«Это говорит не просто о тенденции, а о том, что мир понимает ценность перспектив, которые дает как непосредственно детям, так и государству изучение данного предмета с раннего возраста. По сути, мы говорим о повышении качества всего человеческого капитала, а это один из базовых факторов роста экономики и благополучия социума», - уверен эксперт.

Юрий Чубатюк также подчеркнул, что программирование – не просто банальное обучение тому, как ровно сидеть за компьютером и писать код. Это уже наработанные, огромные кластеры знаний, которые через интерактив мотивируют детей развивать лучшие свои качества и формировать потенциал уникальных полезных свойств и умений.

Вводить раннее программирование в украинских школах эксперт предлагает в рамках существующего предмета информатики, так как его содержание не соответствует ни современным тенденциям и требованиям рынка труда, ни пожеланиям родителей, ни интересам и нуждам самих детей.

«Согласно отчетам ведущих международных аналитических агентств, уже через 5-10 лет рынок профессий не сможет даже на половину заполнить рабочие места, требующие хотя бы базовых навыков программирования и работы с ИКТ. Украина, в частности, должна думать, как решать эту проблему сегодня», - подытожил президент группы компаний EVEREST.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также