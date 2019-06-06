Большинство украинцев признают Россию агрессором по отношению к Украине

В вопросе, как поступить с оккупированными территориями, мнения существенно разделились.

Большинство украинцев считают Россию агрессором по отношению к Украине. Таковы данные социологического исследования, проведенного в период 29 мая - 3 июня 2019, обнародованного группой "Рейтинг".

Согласно опросу 65% респондентов считают Россию агрессором по отношению к Украине, 27% придерживаются противоположного мнения, 9% - затруднились ответить на этот вопрос.

На Западе Россию считают агрессором 86% опрошенных, на Востоке - 36%, в Центре - 72%, на Юге - 47%.

При этом 38% респондентов выступают за прекращение военных действий на Донбассе и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины. Только 5% - за полное отделение оккупированных земель. Еще 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Группа "Рейтинг" провела социологическое исследование в период 29 мая - 3 июня 2019. Опрошено население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Опрос был проведен методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.