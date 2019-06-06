Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)

Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды для ситуационной комнаты в Администрации президента.

Об этом пишет "Украинские новости" со ссылкой на ответ Администрации президента.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.

На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Фото: Украинские новости

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения оборудования.

В изначальной редакции новости был сделан недостоверный вывод, что техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами.