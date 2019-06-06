Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды для ситуационной комнаты в Администрации президента.
Об этом пишет "Украинские новости" со ссылкой на ответ Администрации президента.
"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.
Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.
На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения оборудования.
В изначальной редакции новости был сделан недостоверный вывод, что техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами.