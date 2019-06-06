Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
​Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА (список)
​Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА (список)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ГлавнаяПолитика

Печерский суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко

Решение может быть обжаловано.

Печерский суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко
Виктор Кононенко
Фото: Макс Требухов

Печерский районный суд Киева арестовал трехкомнатную квартиру бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко в центре столицы и запретил ему ее продавать или распоряжаться ею другим способом. Документ об этом обнародовал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов в своем телеграмм-канале.

Суд принял это решение сегодня 6 июня в рамках обеспечения иска, поданного командой Портнова к Печерской райадминистрации Киева, Киевской горадминистрации и СБУ.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Портнов еще раз подчеркнул, что намерен "вернуть украденное имущество".

Кононенко уволен с должности 3 июня, заявление об отставке он подал 31 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также