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"НФ" требует от Зеленского немедленно созвать заседание СНБО

"Вопрос восстановления территориальной целостности может решаться только на украинских условиях".

"НФ" требует от Зеленского немедленно созвать заседание СНБО
Фото: Макс Требухов

"Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы требуем безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции - это может быть на украинских условиях!" - подчеркнул Бурбак.

"Обращаемся к президенту Зеленскому, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это их ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил Бурбак.

Руководитель фракции также отметил, что редактировать Нормандский формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители трехсторонней группы.

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