Посольство США в Украине призвало Россию прекратить преследование крымских татар

Посольство США в Украине призвало российские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба посольства на своей странице в Фейсбуке.

В американском посольстве отметили, что на этой неделе на оккупированном полуострове были арестованы еще восемь человек.

"Нарастающее преследование крымских татар российскими властями неприемлемо и должно прекратиться", - заявили в посольстве.

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, российские силовики задержали 8 человек. Вчера оккупационный суд Симферополя арестовал четверых задержанных, сегодня такие же решения суд вынес по остальным крымским татарам. Всех их подозревают в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир".