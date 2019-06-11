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Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса

МВД подготовило стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

Сегодня, 11 июня, глава МВД во время встречи с делегацией Atlantic Council представил Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

Фото: mvs.gov.ua

Делегацию Atlantic Council возглавили экс-директор Центрального разведывательного управления США, экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США-экс-командующий Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреус и экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантический совет" Джон Хербст.

"За время российской агрессии в Украине погибло более 14 тысяч человек, среди них более 400 - работников органов системы МВД: полицейских, гвардейцев, спасателей и пограничников. Россия шестой год ведет против Украины гибридную войну. Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса. Мы должны принять взрослые решения в этом вопросе, использовав тонкую грань наших возможностей. Для нас очень важна поддержка США в этих процессах", - отметил Арсен Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

По его словам, введению новой стратегии предшествует подготовительный этап - формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

"У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан Россией извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных громад", - подчеркнул Арсен Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

Стратегия предусматривает, что на отдельно выбранном участке оккупированных территорий создается демилитаризованная зона безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы. Правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией. После этого на этой территории проводятся местные выборы.

"Главный принцип - соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни. Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, - все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину ", - отметил глава МВД.

Министр отметил, что процесс деоккупации на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев.

Однако, Арсен Аваков подчеркнул, что есть "красные линии", где Украина не пойдет на какой компромисс.

"В первую очередь, нельзя ставить вопрос о государстве Украина как федерации. Государственная граница Украины должна контролироваться исключительно нашими пограничниками. Жители деоккупированных территорий Донбасса - граждане Украины. Теория о том, что "мы отдаем вам Донбасс, а вы нам Крым" - также не может быть приемлемой. Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. И, конечно, в обсуждение не ставится вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО", - отметил министр.

Генерал Дэвид Петреус подчеркнул, что цель цивилизованного мира - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому в США поражены, что есть настолько структурированный план и готовы поддержать шаги Украины в восстановлении суверенитета на оккупированных территориях.

Справка: Атлантический совет - аналитический центр, неправительственная организация США, занимающаяся международными отношениями атлантического сообщества. Была основана с целью продолжения сотрудничества между Северной Америкой и Европой".

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