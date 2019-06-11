Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению осужденных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудили в Москве вопросы возможного взаимного освобождения задержанных и осужденных граждан.

Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве для дальнейших действий, сообщила Людмила Денисова в фейсбуке.

"В Москве встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, удерживаемых в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, удерживаемых в таких учреждениях Украины", - написала украинский омбудсмен.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский имеет "добрую волю освободить всех".

"Поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - сообщила Денисова.

Напомним, в мае Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных. Предыдущий этап состоялся в апреле - тогда Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных. Ранее, в марте, Украина забрала из ОРЛО еще 60 человек. В феврале Украине передали 33 осужденных, а в декабре прошлого года - 42-х.