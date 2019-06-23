В ночь на воскресенье в Гринвилле, Южная Каролина прошел UFC Fight Night 154.
В предварительном карде турнира состоялся бой тяжеловесов. В октагоне встретились бразилец Жаирзиньо Розенстрайк и американец Аллен Краудер.
Бой завершился нокаутом Краудера за 9 секунд.
Американец неожиданно легко упал на настил после левого джеба от Розенстрайка, после чего бразилец практически не дал ему подняться нанеся несколько мощных ударов и судья остановил бой.
JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949— UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019 г.
Нокаут за 9 секунд - второй по скорости в супертяжелом весе. В 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса на секунду быстрее.
В главном бою встретились полулегковесы Ренато Мойкано (13-3-1) и Чон Чхан Сон (14-5), известный под прозвищем "Корейский Зомби". Поединок закончился в первом раунде эффектной победой Юнга техническим нокаутом.
The right hand that was the beginning of the end. #UFCGreenville pic.twitter.com/znmlJxrWXT— UFC (@ufc) 23 июня 2019 г.