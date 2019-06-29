С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" за 45 млн фунтов подписал 21-летнего защитника

Аарон Ван-Биссака сменил Лондон на Манчестер.

"Манчестер Юнайтед" за 45 млн фунтов подписал 21-летнего защитника
Аарон Ван-Биссака
Фото: МЮ

Крайний защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

21-летний футболист заключил с "красными дьяволами" контракт сроком на 5 лет с возможностью продление на 1 год.

По предварительным данным, МЮ заплатили за Аарона 45 млн фунтов. Его зарплата составит 80 тыс. фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Ван-Биссака провел 39 матчей за "орлов" во всех турнирах, отметившись при этом 4 результативными передачами.

Напомним, Ван Биссака стал вторым приобретением клуба с "Олд Траффорд" в летнюю трансферную кампанию. Ранее манкунианцы за 15 млн фунтов купили у "Суонси" также 21-летнего вингера сборной Уэльса Даниэля Джеймса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также