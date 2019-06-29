"Манчестер Юнайтед" за 45 млн фунтов подписал 21-летнего защитника

Крайний защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

21-летний футболист заключил с "красными дьяволами" контракт сроком на 5 лет с возможностью продление на 1 год.

По предварительным данным, МЮ заплатили за Аарона 45 млн фунтов. Его зарплата составит 80 тыс. фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Ван-Биссака провел 39 матчей за "орлов" во всех турнирах, отметившись при этом 4 результативными передачами.

Напомним, Ван Биссака стал вторым приобретением клуба с "Олд Траффорд" в летнюю трансферную кампанию. Ранее манкунианцы за 15 млн фунтов купили у "Суонси" также 21-летнего вингера сборной Уэльса Даниэля Джеймса.