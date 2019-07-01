Фернанда Коломбо отличается не только своей внешностью, но и чувством юмора.

Фото: EPA/UPG Фернанда Коломбо

Во время одного из матчей бразильского футбольного чемпионата игрок нарушил правила и ожидал сурового наказания.

Того же мнения придерживалась и девушка-арбитр, потянувшись было в задний карман за карточкой.

Однако в итоге Фернанда Коломбо в последний момент решила передумать и достала из кармана свой платок, слегка смахнув им пот со лба. И при этом элегантно подмигнула футболисту.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.

После таких знаков внимания у игроков появляется соблазн еще жестче сыграть с соперником, чтобы остаться один на один с таким арбитром.

Добавим, что Фернанда с 2014 года официально обслуживает встречи футбольной Серии А в родной стране. Вначале экс-модель это делала в качестве бокового арбитра, а последние несколько лет и в качестве арбитра. Журналисты прозвали блондинку, которой было присвоено звание арбитра ФИФА, не иначе как "Бразильское чудо".