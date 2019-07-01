Того же мнения придерживалась и девушка-арбитр, потянувшись было в задний карман за карточкой.
Однако в итоге Фернанда Коломбо в последний момент решила передумать и достала из кармана свой платок, слегка смахнув им пот со лба. И при этом элегантно подмигнула футболисту.
Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.
Добавим, что Фернанда с 2014 года официально обслуживает встречи футбольной Серии А в родной стране. Вначале экс-модель это делала в качестве бокового арбитра, а последние несколько лет и в качестве арбитра. Журналисты прозвали блондинку, которой было присвоено звание арбитра ФИФА, не иначе как "Бразильское чудо".