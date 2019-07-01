Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Судмедэксперты установили вероятную причину смерти ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах
Судмедэксперты установили вероятную причину смерти ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах
ГлавнаяСпорт

Девушка-арбитр подшутила над футболистом, достав вместо карточки носовой платок

Фернанда Коломбо отличается не только своей внешностью, но и чувством юмора.

Фернанда Коломбо
Фото: EPA/UPG
Фернанда Коломбо
Во время одного из матчей бразильского футбольного чемпионата игрок нарушил правила и ожидал сурового наказания.

Того же мнения придерживалась и девушка-арбитр, потянувшись было в задний карман за карточкой.

Однако в итоге Фернанда Коломбо в последний момент решила передумать и достала из кармана свой платок, слегка смахнув им пот со лба. И при этом элегантно подмигнула футболисту.

После таких знаков внимания у игроков появляется соблазн еще жестче сыграть с соперником, чтобы остаться один на один с таким арбитром.

Добавим, что Фернанда с 2014 года официально обслуживает встречи футбольной Серии А в родной стране. Вначале экс-модель это делала в качестве бокового арбитра, а последние несколько лет и в качестве арбитра. Журналисты прозвали блондинку, которой было присвоено звание арбитра ФИФА, не иначе как "Бразильское чудо".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также