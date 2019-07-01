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Свитолина и Ястремская успешно стартовали на Уимблдоне

Элина разобралась с Дарьей Гавриловой, а Даяна - с Камилой Джорджи.

Свитолина и Ястремская успешно стартовали на Уимблдоне
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

В первом раунде Уимблдона Элина Свитолина (№8 WTA) встречалась с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (№78 WTA).

В первом сете сильнейшая украинская теннисистка заставила понервничать своих поклонников, выиграв партию лишь в 12-м гейме – 7:5.

Однако во втором сете Элина не отдала сопернице ни одного гейма 6:0.

В следующем круге Свитолина сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№61 WTA), которая обыграла в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 немку Анну-Лену Фридзам (№356 WTA).

Еще одна представительница Украины - Даяна Ястремская (№35 WTA) уверенно дебютировала в основной сетке травяного турнира Большого шлема.

В матче первого раунда 19-летняя третья ракетка Украины одолела итальянку Камилу Джорджи (№42 WTA) 6:3, 6:3.

Во втором круге Даяна сыграет против Софии Кенин (№28 WTA) из США, которая в первом круге одолела австралийку Астру Шарму (6:4, 6:2).

Даяна Ястремская
Фото: Wimbledon.com
Даяна Ястремская

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