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Гвардиола назвал точную дату возвращения в "Барселону"

Никогда.

Гвардиола назвал точную дату возвращения в "Барселону"
Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший "Барселону" и мюнхенскую "Баварию", заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в Испании и Германии.

"Больше всего я рад тому, что смог доказать людям, которые говорили, что у меня не получится работать одинаково успешно в Германии и в Английской Премьер-лиге, что они были неправы", - заявил каталонец в интервью Diari Ara.

"В Англии у меня есть всё для осуществления моих замыслов. Я не вернусь в «Барселону» или Германию. Где еще я смогу играть в лиге, настолько же прекрасной, как АПЛ? В "Манчестер Сити" у меня есть все, что нужно. А работать дома, в Испании, тяжело, потому что эмоций больше и пресс-конференции жестче", - отметил Гвардиола.

При этом Пеп добавил, что он не перестает удивляться тому, что каждую неделю на матчах даже четвертого дивизиона Англии стадионы всегда переполнены.

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