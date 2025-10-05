Нетаньягу сподівається оголосити про звільнення заручників “найближчими днями”

“ХАМАС буде роззброєно, а Газа буде демілітаризована – або легким, або важким шляхом, але цього буде досягнуто”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається оголосити про звільнення заручників, які утримуються у Смузі Гази, “найближчими днями”.

Про це повідомляє BBC.

“ХАМАС буде роззброєно, а Газа буде демілітаризована – або легким, або важким шляхом, але цього буде досягнуто”, ‒ сказав він в етері телебачення.

У п’ятницю ХАМАС у своїй заяві погодився звільнити заручників згідно з мирним планом США, але не згадав про роззброєння та зазначив про необхідність переговорів з інших питань. Після вчорашніх ударів по Газі в угрупованні заявили, що Ізраїль продовжує вчиняти “різанину” і закликали до глобального тиску на країну.

Непрямі переговори про припинення вогню між сторонами мають розпочатися в Єгипті завтра.

Президент США Дональд Трамп заявив, що “не потерпить затримки” з боку ХАМАСУ щодо укладення угоди. Раніше він повідомляв, що Ізраїль “погодився з початковою лінією виведення”, очевидно, маючи на увазі різні лінії виведення ізраїльських військ, опубліковані разом із планом США.

План із 20 пунктів пропонує негайне припинення бойових дій та звільнення 20 живих ізраїльських заручників, яких досі утримує ХАМАС, а також останків тих, кого вважають загиблими, ‒ в обмін на звільнення сотень ув’язнених палестинців у Газі.

Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю заявила, що видала наказ “про підвищення готовності до реалізації першого етапу плану Трампа щодо звільнення заручників”. Військові додали, що безпека військ ЦАХАЛу є “головним пріоритетом”.