​США закликають бойкотувати Кубу в ООН через кубинців, які воюють на боці Росії проти України, - Reuters

Американські дипломати нарахували до 5000 кубинців, що воюють проти України. 

​США закликають бойкотувати Кубу в ООН через кубинців, які воюють на боці Росії проти України, - Reuters
Фото: joinup.ua

Державний департамент США зобов'язав американських дипломатів протидіяти ухваленню в ООН резолюції про скасування ембарго США проти Куби. Серед причин вказано на те, що Куба підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на текст телеграми Держдепу. 

"В рамках кампанії адміністрації американські дипломати повідомлять країнам, що кубинський уряд активно підтримує вторгнення Росії в Україну, надавши до 5000 кубинців, які воюють на боці московських військ", - йдеться в повідомленні. 

Згідно з інформацією агентства, у несекретній телеграмі від 2 жовтня, надісланій до десятків американських дипломатичних місій, американським дипломатам було доручено закликати уряди країн виступити проти цієї необов'язкової резолюції про скасування ембарго США щодо Куби, яка з 1992 року щороку приймається Генеральною Асамблеєю ООН значною більшістю голосів. 

Минулого року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію, за яку проголосували 187 країн. США та Ізраїль були єдиними країнами, які проголосували проти, а Молдова утрималася.

  • У липні президент США Дональд Трамп підписав президентський меморандум про посилення політики США щодо Куби. Документ запровадить законодавчу заборону на туризм США на Кубу та підтримує економічне ембарго Куби.
﻿
