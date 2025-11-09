У США спростували заяви Будапешта про начебто "безстроковий" дозвіл для Угорщини на імпорт російських енергоносіїв

Мова йде лише про однорічне виключення для Будапешта.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,

Угорщина оголосила, що начебто отримала безстроковий дозвіл від Сполучених Штатів на імпорт російських нафти й газу, попри нові санкції Вашингтона проти енергетичних компаній РФ. Білий дім спростував цю заяву, наголосивши, що йдеться лише про однорічне виключення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні заяви.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть". Санкції передбачають можливість додаткових обмежень для тих, хто купує нафту в цих компаній.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі у Вашингтоні просив надати Будапешту виняток із санкцій. За словами міністра закордонних справ Петера Сіярто, США погодили "безстрокове" звільнення для угорського імпорту енергоносіїв.

"Прем’єр-міністр чітко заявив, що ми отримали безстроковий дозвіл. Санкцій на постачання нафти та газу до Угорщини немає", — написав Сіярто у Facebook.

Однак офіційний представник Білого дому у коментарі Reuters підтвердив, що виняток діє лише протягом одного року.

За його словами, Будапешт також погодився диверсифікувати джерела постачання енергії й уклав контракти на закупівлю американського скрапленого газу на суму близько 600 млн доларів.

Орбан заявив у Вашингтоні, що угорський імпорт через трубопроводи TurkStream і "Дружба" не підпадає під жодні санкційні обмеження.

За даними Міжнародного валютного фонду, у 2024 році Угорщина отримувала 74% газу та 86% нафти з Росії. Експерти МВФ попереджали, що повне припинення постачання російського газу може коштувати країні понад 4% ВВП.

Орбан підкреслив, що без досягнутої угоди вартість енергії різко зросла б, що призвело б до економічного спаду, зростання безробіття та "нестерпного" підвищення цін для населення і бізнесу.