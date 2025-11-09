Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
​На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждала 83-річна жінка

Серед пошкодженого - 5 приватних будинків і заправка.

​На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждала 83-річна жінка
Фото: ДСНС

Унаслідок ударів російської артилерії і fpv-дронів у Нікопольському районі постраждала літня жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

"Протягом дня противник бив по двох районах області. На райцентр і Червоногригорівську громаду Нікопольщини скерував FPV-дрони й важку артилерію. Постраждала 83-річна жінка. У неї осколкове поранення та множинні садка. Вона під наглядом лікарів", - зазначив він.

Серед пошкодженого - 5 приватних будинків і заправка. Понівечена господарська споруда, ще одна знищена.

Також Гайваненко повідомив про руйнування закладу освіти у Синельниківському районі внаслідок атаки російських КАБів.

Фото: ДСНС
