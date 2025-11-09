Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Axios: через шатдаун уряду США заморозили експорт зброї на понад $5 млрд

Високопосадовець Держдепартаменту зазначив, що це "насправді дуже шкодить як союзникам і партнерам Штатів, так і американській промисловості".

Axios: через шатдаун уряду США заморозили експорт зброї на понад $5 млрд
Фото: medium.com

Експорт зброї США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України затримали через припинення роботи уряду.

Про це йдеться у висновку Державного департаменту, яку отримав Axios.

“Це ще один приклад наслідків відпусток, пауз програм та уповільнення діяльності у федеральних гілках влади – на тлі того, що припинення роботи уряду вже триває 40 днів”, – зазначає видання.

Високопосадовець Держдепартаменту зазначив, що це насправді дуже шкодить як союзникам і партнерам Штатів, так і американській промисловості, яка “фактично постачає багато цих критично важливих засобів за кордон”.

За словами чиновника, постачання озброєння, включно з ракетами AMRAAM, бойовими системами Aegis та HIMARS, було призупинено для таких союзників, як Данія, Хорватія та Польща.

Кінцевий пункт призначення експорту не уточнюють, але зброю, яку продають союзникам у НАТО, часто потім передають для допомоги Україні. Незавершені транзакції включають як продаж зброї безпосередньо урядом США – союзникам, так і експортні ліцензії для приватних американських оборонних компаній. Процедури таких продажів зазвичай є простими і проходять без зайвих перешкод.

Закон про контроль над експортом зброї вимагає, аби Конгрес розглядав кожну пропозицію щодо продажу зброї. Багато співробітників Державного департаменту, які проводять інструктаж персоналу комітетів Конгресу та відповідають за супровід цих процедур, перебувають у вимушених відпустках, що й призвело до затримок.

Високопосадовець повідомив Axios, що станом на жовтень у Бюро з політико-військових справ Держдепу залишалося лише близько 25% штатних працівників, які зазвичай займаються супроводом угод з продажу озброєнь.

“Демократи блокують продаж критично важливої зброї, зокрема нашим союзникам по НАТО, що шкодить промисловій базі США та ставить під загрозу нашу безпеку та безпеку наших партнерів”, – заявив речник Держдепу Томмі Піготт.

“Китай та Росію не зупинили, їм легше послаблювати США, наших партнерів та союзників, тоді як наша промислова база втрачає темп, а потреби наших союзників залишаються незадоволеними”, – заявив Axios голова Комітету з міжнародних відносин Сенату Джеймс Ріш (республіканець від штату Айдахо).
﻿
