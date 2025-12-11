Данія планує заборонити соціальні мережі для дітей

Відповідний закон можуть прийняти вже в середині 2026 року.

Після того, як Австралія почала запроваджувати першу у світі заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років, Данія планує наслідувати її приклад і суворо обмежити доступ молоді до них.

Про це пише видання АР.

Нещодавно в уряді Данії дійшли згоди три правлячі коаліційні та дві опозиційні партії щодо заборони доступу до соціальних мереж для осіб віком до 15 років. Цей захід став би найрадикальнішим кроком країни Європейського Союзу для обмеження використання соціальних мереж серед підлітків та дітей.

Плани уряду Данії можуть стати законом вже в середині 2026 року. За повідомленнями місцевих ЗМІ, запропонований захід надасть деяким батькам право дозволяти своїм дітям доступ до соціальних мереж з 13 років, але міністерство ще не повністю оприлюднило ці плани.

Багато платформ соціальних мереж вже забороняють дітям віком до 13 років реєструватися, а закон ЄС вимагає від великих технологічних компаній вжити заходів для захисту молоді від онлайнризиків та неприйнятного контенту. Але чиновники та експерти кажуть, що такі обмеження не завжди працюють.

Данська влада заявила, що, незважаючи на обмеження, близько 98% данських дітей віком до 13 років мають профілі принаймні в одній платформі соціальних мереж, і майже половина з тих, кому менше 10 років, також мають такі профілі.Наразі триває процес консультацій щодо цього заходу та кілька читань у парламенті, перш ніж документ може набути чинності.

Поки невідомо, як саме буде запроваджена запропонована заборона та які платформи соціальних мереж вона вплине.