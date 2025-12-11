Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Лавров заявив, що США згодні з Росією у вимозі до України бути позаблоковою

Він стверджує, що такі положення Віткофф привіз до Росії перед самітом на Алясці. 

Лавров заявив, що США згодні з Росією у вимозі до України бути позаблоковою
Фото: EPA/UPG

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що США згодні з Москвою про те, що Україна має бути "без'ядерною і позаблоковою". Про це він сказав 11 грудня на зустрічі з послами, передають прокремлівські медіа. 

Свої вимоги росіянин пояснив Декларацією про державний суверенітет України від 1990 року. Він стверджує, що в Москви і Вашингтона є взаєморозуміння стосовно цього. 

Лавров повідомив, що перед зустріччю Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці спецпредставник Стів Віткофф привіз пропозиції, що лягли в основу саміту.

"Сенс цих положень полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних засад своєї державності", – сказав він. 

Лавров стверджує, що саме через ці засади Росія "визнала" незалежність України. Хоча проголошення незалежності було пов'язане не з російською волею, а з волею українського народу, який висловив свою думку на законному референдумі. 

Декларація про державний суверенітет була ухвалена в 1990 році, тобто ще за часів Радянського союзу. Там йдеться про радянську республіку, і, до речі, вказано, що "територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди", що не завадило Росії в 2014 році напасти на незалежну Україну. 

В 2019 році Україна закріпила в Конституції прагнення стати членом ЄС і НАТО. 

Саміт Путіна і Лаврова відбувся в серпні – це стало першим заходом такого рівня для російського президента, відколи він ухвалив рішення про повномасштабний напад.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies