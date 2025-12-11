Лавров заявив, що США згодні з Росією у вимозі до України бути позаблоковою

Він стверджує, що такі положення Віткофф привіз до Росії перед самітом на Алясці.

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що США згодні з Москвою про те, що Україна має бути "без'ядерною і позаблоковою". Про це він сказав 11 грудня на зустрічі з послами, передають прокремлівські медіа.

Свої вимоги росіянин пояснив Декларацією про державний суверенітет України від 1990 року. Він стверджує, що в Москви і Вашингтона є взаєморозуміння стосовно цього.

Лавров повідомив, що перед зустріччю Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці спецпредставник Стів Віткофф привіз пропозиції, що лягли в основу саміту.

"Сенс цих положень полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних засад своєї державності", – сказав він.

Лавров стверджує, що саме через ці засади Росія "визнала" незалежність України. Хоча проголошення незалежності було пов'язане не з російською волею, а з волею українського народу, який висловив свою думку на законному референдумі.

Декларація про державний суверенітет була ухвалена в 1990 році, тобто ще за часів Радянського союзу. Там йдеться про радянську республіку, і, до речі, вказано, що "територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди", що не завадило Росії в 2014 році напасти на незалежну Україну.

В 2019 році Україна закріпила в Конституції прагнення стати членом ЄС і НАТО.

Саміт Путіна і Лаврова відбувся в серпні – це стало першим заходом такого рівня для російського президента, відколи він ухвалив рішення про повномасштабний напад.