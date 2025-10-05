Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Трамп пригрозив ХАМАСу "повним знищенням", якщо угруповання не відмовиться від влади в Газі

Президент США заявив, що припинення вогню може набути чинності "негайно", якщо ХАМАС також дасть згоду.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що угрупованню ХАМАС загрожує "повне знищення", якщо воно відмовиться від запропонованого мирного плану і не погодиться передати владу та контроль над Сектором Гази.

Про це він заявив CNN

За словами Трампа, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, і припинення вогню може набути чинності "негайно", якщо ХАМАС також дасть згоду.

Раніше президент США заявив, що, на його думку, ХАМАС готовий до "тривалого миру", і закликав Ізраїль припинити бомбардування Сектору Гази. Заява пролунала після того, як угрупування погодилося звільнити заручників і прийняти деякі інші умови плану США щодо припинення війни. 

Щодо інших умов мирного плану, то ХАМАС заявив, що прагнутиме подальших переговорів.

Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль "продовжуватиме працювати у повній співпраці з президентом США і його командою, щоб припинити війну відповідно до принципів, встановлених Ізраїлем, які відповідають баченню президента Трампа".
