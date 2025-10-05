Трамп пригрозив ХАМАСу "повним знищенням", якщо угруповання не відмовиться від влади в Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що угрупованню ХАМАС загрожує "повне знищення", якщо воно відмовиться від запропонованого мирного плану і не погодиться передати владу та контроль над Сектором Гази.
Про це він заявив CNN.
За словами Трампа, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, і припинення вогню може набути чинності "негайно", якщо ХАМАС також дасть згоду.
Раніше президент США заявив, що, на його думку, ХАМАС готовий до "тривалого миру", і закликав Ізраїль припинити бомбардування Сектору Гази. Заява пролунала після того, як угрупування погодилося звільнити заручників і прийняти деякі інші умови плану США щодо припинення війни.
Щодо інших умов мирного плану, то ХАМАС заявив, що прагнутиме подальших переговорів.
Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль "продовжуватиме працювати у повній співпраці з президентом США і його командою, щоб припинити війну відповідно до принципів, встановлених Ізраїлем, які відповідають баченню президента Трампа".
Після контактів посередників з керівниками військового крила угруповання ХАМАС у Газі BBC стало відомо, що палестинські бойовики не мають наміру погоджуватися на мирний план Трампа.
Президент США оголосив дедлайн до кінця цього тижня, аби палестинське угруповання ХАМАС погодилось на його мирний план для Смуги Гази, у протилежному випадку Трамп погрожує "небаченим пеклом".