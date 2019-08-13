На пост главы Одесской ОГА появился еще один претендент

Зеленский предлагал фейсбуку одних кандидатов, а декларацию подал совсем другой.

На должность одесского губернатора претендует бывший и.о. главы Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева Александр Стадник.

Его декларация как кандидата на этот пост появилась в базе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Думская".

Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2012 года Александр Стадник работал в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя должность - и.о. главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году. Последнее время, согласно декларации, работал в фирме "Динадис бизнес тревел", которая занимается деловыми турами.

Основной доход в семье приносит жена-бизнесмен - заработала 674,06 тыс. гривен. Еще 3 млн грн семье подарил отец жены, а 824 тысячи грн - некий Андрей Лада.

Экс-налоговик владеет земельным участком 1200 кв. м в Гоголеве Броварского района и квартирой 52,2 кв. м в Смолине Кировоградской области. Проживает в киевском доме отца площадью 125 кв. м. Еще один дом площадью 101 кв. м в Николаеве принадлежит супруге налоговика Ольге Шульженко.

Стандник ездит на Porshe Cayenne 2012 года выпуска, его жена - на Mercedes-Benz GLE 250 2018 года.

Наличными Стадник хранит 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов, а его жена - 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Напомним, что Зеленский изначально планировал назначить главой Одесской ОГА своего бизнес-партнера, ломосборщика Андрея Андрейчикова.

Это решение вызвало протесты со стороны общественности

Тогда он предложил пользователям фейсбука высказаться по поводу пятерых кандидатов на должность одесского губернатора: Андрейчикова, общественного деятеля Татьяны Петракевич, депутата горсовета Ольги Квасницкой, предпринимателя Максима Куцого и адвоката Максима Болдина.

Стадника в этом списке не было.