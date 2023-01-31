Україна отримає ще 12 САУ Цезар

Також французи у Польщі тренуватимуть українських військових.

Україна отримає від Франції ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це під час пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим заявив керівник французького Міноборони Себастьєн Лекорню, інформує France24.

Лекорню також сказав, що Франція відправить 150 своїх військових у Польщу, де вони навчатимуть 600 українських захисників.

До літа навчання пройдуть загалом 2000 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що за даними МЗС, у першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.