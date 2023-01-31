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Зеленський обговорив із Трюдо потреби України в бойовій авіації

Також вони торкнулися теми "формули миру".

Зеленський обговорив із Трюдо потреби України в бойовій авіації
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок, 31 січня, телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Детально інформував його про стан справ на фронті та українські оборонні потреби у бронетехніці, артилерії, авіації. Узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації Формули миру", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що 30 січня президент Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорили участь цієї країни в реалізації пунктів формули миру.

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