Росіяни мілітаризують виховання дітей на окупованих територіях

Йдеться не лише про школи Криму, а й про захоплені райони Запорізької та Херсонської областей.

Окрім масштабних перевірок на тимчасово окупованих територіях, росіяни розробляють пропагандистські програми для школярів з метою «підняття патріотичного духу».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Так, гауляйтер АР Крим Сєргєй Аксьонов зустрівся з регіональним керівником ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрєєм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей», – зазначається у повідомленні.

При цьому йдеться не лише про школи Криму, а й про школи в захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

«Зауважимо, що діти, які записуються в ДОСААФ, отримують військову спеціальність й мають пріоритет у призові з настанням призовного віку. Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини», – додали у відомстві.

Нагадаємо, що у Севастополі росіяни мобілізовують цивільних осіб із підрозділів Чорноморського флоту.